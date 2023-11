Genoa-Verona | Gilardino | “Voglio 11 leoni | dimentichiamo Cagliari”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Alberto, nella conferenza stampa di vigilia, ha presentato la sfida che vedrà il suoaffrontare il, in quella che è una partita determinante tra due dirette rivali per la salvezza. Queste le parole del tecnico del Grifone: “Ho detto ai ragazzi che domani in campovedere 11, più quelli che entreranno dalla panchina. Dovremo azzannare la partita,che la sconfitta divenga lasciata alle spalle al più presto. Ilè una squadra molto temibile. Nonostante i risultati non sembrano dare questa visione, ha delle individualità importanti e sono allenati bene”. “La classifica è molto importante ma bisogna pensare partita per partita e cercare di fare risultato, io e la mia squadra vogliamo fare un ...

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del, in vista della sfida contro il. Tutti i dettagli Alberto Gilardino, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del. PAROLE ...

Genoa-Verona, occhi puntati su di loro: le big pronte a far partire l'asta CalcioMercato.it

Recupera Mattia Bani in difesa ma dovrà fare ancora a meno di Retegui e Messias in attacco per l'anticipo di domani sera con il Verona il Genoa di Alberto Gilardino, che ai suoi giocatori ha chiesto ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...