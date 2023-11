Genoa | Gilardino | «Sfruttiamo la rabbia di Cagliari | in attacco…»

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le parole di Alberto, allenatore del, in vista della sfida contro il Verona. Tutti i dettagli Alberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del Verona. PAROLE – «Ai ragazzi ho detto che la percezione e l’artura, la consapevolezza della sconfitta disi deve tramutare in energia positiva domani. Dobbiamo avere un approccio feroce, sappiamo di affrontare una squadra ferita ma con ottime qualità e individualità. In quest’ultimo periodo stanno incontrando delle difficoltà, ma sono allenati molto bene. C’è da approcciarla nel modo migliore. Puscas e Ekuban? Sono due giocatori molto importanti per questa squadra e devono essere trattati in questo modo. Si allenano tutti i giorni, hanno grande disponibilità sia sul lavoro ...

Genoa-Verona, Gilardino: "Bani ce la fa, ecco i tempi di Retegui e Messias"

