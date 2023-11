Genoa | Gilardino attende il Verona | “Dovremo essere arrabbiati Bani ci sarà”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il tecnico del Grifone ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani a Marassi contro l'Hellas. Out Retegui, dubbio sulla posizione di Malinovskyj

...primo Il, dopo il ko contro il Cagliari vuole ripartire e potrà farlo domani, quando a partire dalle 20.45 accoglierà al Ferraris il Verona di Baroni. A poche ore dal match, Alberto...

Genoa-Verona, Gilardino: "Bani ce la fa, ecco i tempi di Retegui e Messias" Fantacalcio ®

GENOA, GILARDINO: "LA RABBIA PER LA SCONFITTA DI CAGLIARI DEVE DIVENTARE ENERGIA POSITIVA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Genoa deve subito voltare pagina e il primo ad esserne convinto è Alberto Gilardino. L'allenatore dei rossoblù ha parlato in conferenza ...La partita Genoa - Hellas Verona di Venerdì 10 novembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valido per la dodicesima giornata di Serie A ...