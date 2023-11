Generiamo | aziende e lavoratrici del settore metalmeccanico promuovono il mese contro la violenza sulle donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Contrastare lalecominciando dal posto di lavoro. Con questo obiettivo ledele di installazione di impianti, insieme alle rappresentanze sindacali, hanno dato il via alla campagna ““. Un progetto promosso da Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom, Uilm, su proposta della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, finalizzato al contrasto delladi genere e della prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro. L’obiettivo, dunque, è quello di non relegare il tema all’unica giornata internazionale per l’eliminazione dellale, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 25 novembre, ma di estendere ...