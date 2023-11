Gelosia e due di picche | due nuovi colpi di scena al Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nelle ultime 24 ore alci sono stati duedi. Il primo riguarda Beatrice Luzzi, che fino a qualche giorno fa dichiarava di non essere più interessata a Giuseppe Garibaldi e che invece ieri sera si è lasciata prendere dalla. Dopo cena il GF ha messo la musica e mentre Angelica ballava strusciandosi addosso a Mirko (ma che strano), Grecia Colmenares è andata verso Giuseppe e si è seduta sulle sue gambe, Beatrice però l’ha subito fermata: “No basta alzati“. Ladi Paolo e il due didi Letizia. Non solo il riavvicinamento di Beatrice e Giuseppe ieri sera nella casa c’è stata un’altra dinamica inaspettata e riguarda Masella e la Petris. Martedì Paolo e Letizia hanno limonato in giardino, lui probabilmente pensava che quel ...