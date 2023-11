GdS – Inter su Karim Konate del Salisburgo | lo ammette Marotta

(Di giovedì 9 novembre 2023) 2023-11-08 21:37:49Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Il dirigente nerazzurro ha confermato l’essamento per l’attaccante del, “un club che ha altri elementi giovaniessanti per tante società” L’a.d. Giuseppeha confermato l’essamento, del quale vi avevamo parlato negli scorsi giorni, dell’perKonaté. “Ci piace sicuramente – ha dettoa Prime Video -, ma nelci sono anche altri giovaniessanti che sono sul taccuino di diversi club”. Il 2004 ivoriano delè uno dei giovani che la società di viale della Liberazione segue con attenzione per il futuro dopo ...

... Mondo - motori.it, Motorinews24.com, Newsmondo.it, Notiziebenessere.it, Notizie -. It, ... ProntoImprese.it, CavalloMagazine.it, Speedadv.it, PinkRoma.it, Pinkltalia.it, Gazzettadelsud.it,.it,...

Moviola GdS – Inter, il rigore è netto: “Braccio destro fuori sagoma”. E prima su Thuram… fcinter1908

GdS - Inter padrona del palcoscenico. All'alchimista Inzaghi basta mezz'ora di Lautaro Fcinternews.it

Forte oltre i gol c'è il debutto in Tribunale come avvocato titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Di seguito l'estratto dell'articolo. E' una passione di famiglia che h ...L’Inter risponde alla Real Sociedad, batte in trasferta il Salisburgo e si assicura il passaggio matematico agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo. Alla Red Bull Arena finisce ...