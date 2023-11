Gazzetta – Mercato Juve | Phillips e il City hanno detto sì

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 novembre 2023) 2023-11-09 08:58:05 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalla: Il ds e Manna a Londraincontrato gli agenti del mediano inglese: si lavora per il prestito Fabiana Della Valle-Giovanni Albanese 9 novembre 2023 (modifica alle 09:45) – MILANO La missione inglese di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna è già terminata. Dopo aver fatto tappa a Londra, dove lunedì sera sono stati paparazzati in tribuna per assistere a Tottenham-Chelsea, ieri erano già ad Alessandria per applaudire i ragazzi della Next Gen chebattuto la Torres conquistandosi l’accesso agli ottavi di Coppa Italia di Serie C. Se avessero fatto un salto a Manchester martedì sera, avrebbero avuto l’occasione di vedere dal vivo Kalvin, il ...