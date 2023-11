Gaza | Ue | Assedio viola leggi umanitarie Hamas | “Trattative per 3 giorni di tregua in cambio di 12 ostaggi” F16 Usa bombardano base iraniana in Siria

Secondo l'esercito israeliano, ieri circa 50mila palestinesi sono passati da nord a sud e si prevede che l'iniziativa sarà ripetuta anche ...

GERUSALEMME. L’esodo verso la salvezza è continuato anche ieri. Per quattro ore poi diventate cinque, almeno 50 mila gazawi hanno lasciato il Nord per il Sud. Un esodo lento, ore a piedi… Leggi ...I miliziani sfruttano gli stessi stratagemmi dello Stato Islamico a Raqqa e Mosul: dalle ambulanze per trasportare i combattenti ai civili come scudi umani, passando per i comandi negli ospedali.