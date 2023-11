Gaza | ok Israele a tregua di 4 ore ogni giorno

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) –ha accettato di impegnarsi in unaquotidiana di quattro ore nella guerra contro Hamas, nel nord della Striscia di. Lo ha reso noto la Casa Bianca secondo le ultime news di oggi, 9 novembre 2023. "Siamo ancora ottimisti", ha detto poi Joe Biden rispondendo ai giornalisti che, prima della sua partenza per l'Illinois, gli hano chiesto aggiornamenti sulla situazione degli ostaggi in mano ad Hamas. Per quanto riguarda la possibilità di un cessate il fuoco a, il presidente americano è categorico: "Nessuna possibilità". Funzionari e diplomatici stavano negoziando in queste ore una pausa nei combattimenti della durata di alcuni giorni ain cambio del rilascio di ostaggi, tra cui bambini, donne, anziani e malati. A riferirne è il Guardian, secondo cui il primo ...