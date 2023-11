Gaza | Liliana Segre | ' Bisogna piangere i bambini di ogni nazionalità | colore e credo'

Segre, senatrice a vita e presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei ... ha parlato di quanto sta accadendo sulla Striscia di. "Questo non è un momento per rimanere ...

Liliana Segre: «Bisogna piangere i bambini di ogni nazionalità. Azioni decise contro l’antisemitismo» Corriere della Sera

Liliana Segre: “La violenza non è l'antidoto, ho paura di aver vissuto invano” La Stampa

Mai come in questo momento Liliana Segre sentiva il dovere di parlare. Di dare sostanza alla commissione parlamentare straordinaria che presiede, quella per il contrasto a intolleranza, razzismo, anti ...Liliana Segre: «Bisogna piangere per i bambini di ogni nazionalità, di ogni colore, di ogni credo perché i bambini sono una cosa sacra e non vanno toccati per nessun motivo e sotto nessuna latitudine» ...