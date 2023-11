Gas | arriva il freddo | nuova stangata sugli italiani

Leggi su thesocialpost

Nuovo rialzo per il prezzo del gas, si alzano i costi del gas. Nuovi rialzi per il prezzo del gas, sempre più costoso nell'arco del 2023, anche se lievemente meno caro del 2022. Le temperature più rigide che ormai allineano non solo tutta l'Italia, ma anche l'Europa, contribuiscono a far schizzare i prezzi. Nel Regno Unito si prevede un weekend vicino agli zero gradi, così il piccolo ma strategico mercato di Amsterdam registra un +4,3% a 47,8 euro al megawattora.