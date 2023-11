Garcia | «Sono molto critico con me | imparerò dalla lezione contro l’Union Berlino»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il tecnico del Napoli, Rudiha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il pareggio rimediato al Maradona«Non è meritato il pareggio, ma il risultato è questo. Abbiamo fatto bene e trovato spaziuna squadra che giocava tutti dietro e partire inpiede. Abbiamo fatto l’errore sul nostro corner. Sapevamo che loro potevano metterci in difficoltà su calci piazzati e ripartenze, ci costa tanto l’errore che ci impedisce di prendere i 3 punti. C’è un gusto amaro per non aver vinto» Cosa si può migliorare «Possiamo prendereda questo gol preso, dobbiamo stare più attenti su queste situazione, qualcosa non ha funzionato ed è colpa mia. Devo insistere di più per far imparare questa cosa ai miei giocatori....