Garcia ancora sotto accusa | il dato è lampante

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 novembre 2023) Riecheggiatra le mura del Maradona il pareggio tra Napoli ed Union Berlino. Il giudizio sunon lascia dubbi. Faticaad imporsi al Maradona il Napoli di Rudi, fermato sul pari da un Union Berlino reduce da 12 sconfitte consecutive. Un’atmosfera strana quella respirata a Fuorigrotta, complici le tensioni tra le due tifoserie del giorno prima, qualche lancio di petardi avvenuto durante l’incontro e tanta tanta svogliatezza dimostrata dagli azzurri sul rettangolo verde. In particolare, nonostante un’ottima gara condotta fino al gol del pari tedesco, i partenopei sono letteralmente crollati a picco in seguito all’1-1 di Fofana, difatti smettendo di giocare e rischiando addirittura di finire in svantaggio. Tanti, dunque, i fattori da rivedere in casa Napoli, dove i primi giudizi non hanno ...