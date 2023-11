Garattini | “La ricerca medica sia alleata delle donne”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Bergamo. I professori Silvioe Rita Banzi dell’Istituto Mario Negri hanno presentato il loro libro dal provocatorio titolo “Una medicina che penalizza le” edizioni San Paolo. La fama dei due scienziati e l’argomento hanno attratto nella Sala Galmozzi di Via Tasso un pubblico soprattutto femminile: le domande sono state molte, e le risposte sempre chiare e illuminanti. L’incontro organizzato dall’Associazioneper Bergamo-Bergamo per leera così atteso che la sala conferenze messa a disposizione dal Comune era al completo ancor prima dell’arrivo degli ospiti. Così illustri da riscuotere consensi ovunque il libro, scritto a quattro mani e arricchito dal contributo di molti colleghi medici etori, è stato presentato. Il professor, noto in tutto ...