Gabriele Lazzaro | il comunicato ufficiale sul cortometraggio

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 9 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione L’incredibile notizie bomba sganciata da: l’attore di Vivere e amico di Beatrice Luzzi svela chi ci sarà con lui nel progetto, FAN IN DELIRIO PER LA NOTIZIA: CHI LO AFFIANCHERA’ NEL- Manca sempre meno alla trasmissione del suoin Tv contro la violenza sulle donne. E nelle ultime ore,, attore di Vivere e noto regista, ha spoilerato i nomi dei colleghi che lo affiancheranno in questo nuovo progetto ...