Furto Sventato in un Bar di Lanciano | Ladri Fuggono Abbandonando Bottino e Auto Rubata

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 9 novembre 2023) Chieti - Nel cuore della notte, intorno alle 3:30, un tentativo diè stato fermato in un bar situato a contrada Torre Sansone lungo la Statale 84. I malintenzionati, forzando una porta d'ingresso, sono entrati nel locale e hanno cercato di svaligiare la cassa, portando via contanti e stecche di sigarette. Tuttavia, il proprietario dell'edificio, residente al piano superiore, ha immediatamente rilevato la situazione tramite l'applicazione collegata alle telecamere di sicurezza. Tempestivamente, ha avvertito il gestore del bar, il quale ha prontamente contattato le forze dell'ordine. In breve tempo, isono stati costretti a fuggire,ile l'utilizzata per il colpo, anch'essa risultata. leggi tutto