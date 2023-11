Francia | i convocati di Deschamps | prima convocazione per il classe 2006 Zaïre-Emery

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il CT dellaDidierha diramato la lista deiin vista dei prossimi impegni delle nazionali. Per quanto riguarda la Serie A presenti i tre milanisti Maignan, Theo Hernandez e Giroud, lo juventino Rabiot e l’interista Marcus Thuram.storicaper il centrocampistadel Psg Warren. I Galletti saranno impegnati in due gare di aualificazione ad Euro 2024 nella prossima sosta: il 18 novembre contro Gibilterra e poi il 21 contro la Grecia. Va ricordato infine che la selezione transalpina ha già staccato il pass per i prossimi Europei. Di seguito la lista completa: Portieri: Areola, Maignan, Samba Difensori: Clauss, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, ...

Consueta conferenza stampa per Didier Deschamps dopo aver annunciato i convocati per le prossime sfide che attendono la Francia. Gli occhi saranno tutti puntati su Warren Zaire-Emery, il più giovane ...