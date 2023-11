Francia e Germania si confezionano il nuovo Patto Ue All' Italia le briciole | minaccia il No

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’Ecofin licenzia l’impianto deciso da Parigi e Berlino: criteri fissi per ridurre debito e deficit. La presidenza di turno spagnola non tocca palla, perché Calvino ha bisogno del placet franco-tedesco per la nomina alla Bei. Roma e i paesi ad alto debito a bocca quasi asciutta: “Allora meglio le vecchie regole”. Sul summit la doccia fredda di Draghi sul rischio recessione