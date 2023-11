Fotografi già sul posto il 7 ottobre Sapevano degli attacchi? Sospetti pesanti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Fotogiornalisti di media internazionali sarebbero stati presenti durante il massacro perpetrato in Israele da Hamas il 7. Lo ha denunciato HonestReporting, un sito che monitora il pregiudizio anti israeliano sui media internazionali. Le autorità israeliane hanno chiesto spiegazioni alle testate coinvolte, ma intanto sono arrivate smentite dalle agenzie stampa Reuters e Ap. Secondo HonestReporting, quattro fotogiornalisti di Gaza che lavorano per le agenzie internazionali Associated Press e Reuters, ma anche come freelance per la Cnn e il New York Times, hanno documentato gli orrori del massacro del 7, compresa l'uccisione di civili. Un fotoreporter, identificato come Hassan Eslaiah (sua la foto in alto), avrebbe fotografato un tank israeliano in fiamme e gli uomini di Hamas che entravano nel kibbutz Kfar Aza, uno dei principali luoghi ...