FOTO – Asllani leader aggiunto a Salisburgo | «Bravi ragazzi!»

(Di giovedì 9 novembre 2023) Kristjansi gode la grande serata di Champions League in Austria contro il. Il giocatore dell'Inter si complimenta anche con i compagni su Instagram. OTTIMA PROVA – Altra benedizione di importanza indicibile per Kristjan. Il giocatore dell'Inter è entrato nel secondo tempo al posto dell'ammonito Hakan Calhanoglu e ha cambiato la partita contro ilvinta poi grazie al rigore di Lautaro Martinez. Il centrocampista ha anche sfiorato la rete con un tiro micidiale dai 20 metri sceso in pochissimi metri sotto la traversa.ha fatto in più i complimenti ai suoi compagni con un post su Instagram. Kristjan