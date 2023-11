Forte scossa di terremoto tra Turchia e Siria

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tra lae lasi è registrata unadimagnitudo 4.7 alle 4:32 ora locale (le 3:32 in Italia). Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) italiano e dell’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a nove chilometri di profondità ed epicentro in territorio turco nel distretto di Kirikhan.Al momento non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose. Non si hanno ancora notizie su eventuali danni a cose o persone. Nel febbraio 2019 un violentodi magnitudo 7.9 nella vicina provincia di Gaziantep ha causato circa 60mila morti. L'articolo proviene da The Social Post.