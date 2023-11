Formalmente due comici russi Cosa sa Gratteri | la frase che inquieta la Gruber | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) ", due". Nicolaspiazza Lilliin un passaggio della lunga intervista del procuratore a Otto e mezzo, su La7. "Poi abbiamo dueche bucano la sicurezza e la diplomazia di Palazzo Chigi...", accenna una battuta la giornalista, riguardo allo scherzo telefonico del duo Vovan & Lexus, che il 18 settembre scorso si erano finti un importante politico africano riuscendo a parlare per diversi minuti con la premier Giorgia Meloni. Il caso ha avuto una vasta eco e sebbene la presidente del Consiglio sia rimasta piuttosto abbottonata, nel colloquio sono emerse parole importanti sulle politiche nazionaliste di Macron in Africa e i timori su una certa "stanchezza" riguardo alla guerra in Ucraina che a detta della Meloni si ...