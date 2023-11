Fognini-Sonego oggi | ATP Metz 2023 | orario | programma 9 novembre | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Giornata spartiacque per la rappresentativa azzurra impegnata questa settimana all’ATP 250 di, visto che uno solo tra Fabioe Lorenzopotrà andare avanti qualificandosi per le semifinali. I due connazionali giocheranno infatti uno contro l’altro nell’ultimo quarto di finale del tabellone principale transalpino. LA DIRETTA LIVE DIIN SERATA Nessun precedente ufficiale a livello ATP tra il 36enne ligure ed il 28enne torinese, entrambi a caccia di punti preziosi per risalire il ranking mondiale in base ai loro obiettivi personali. “Fogna” sta disputando un ottimo torneo sul cemento indoor di, avendo sconfitto nei primi due turni il brasiliano Thiago Seyboth Wild e soprattutto in rimonta il kazako Alexander Bublik. Un po’ più ...