"Sono di nuovo ai quarti di finale a livello ATP, quindi devo godermi questo momento. Ora è il momento di recuperare". Fabiosi gode l'approdo ai quarti del torneo di Metz, dopo una vera e propria maratona di quasi tre ore contro Alexander Bublik , chiusa al tie break del terzo set e dopo aver annullato tre match ...

ATP Metz, Fognini non molla: annulla tre match point, batte Bublik e si qualifica ai quarti di finale Ubitennis

Fognini non si nasconde: “Provo dolore in ogni parte del corpo” Corriere dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, ultimo quarto di finale dell'ATP 250 di Metz 2023. Si ...Fognini: "Non è mai facile alla mia età, ma continuo a lottare" “È sempre dura contro di lui. Come ho detto ieri, Alexander è migliorato molto negli ultimi anni e ha vinto alcuni importanti tornei. È ...