(Di giovedì 9 novembre 2023) AGI - Fabioconcede 3 game a Lorenzo, indovina la partita perfetta e si qualifica per ladel torneo Atp 250 di. Il ligure si è imposto col punteggio ndi 6-1/6-2, giocando un tennis impeccabile dal primo all'ultimo punto, sembrando a tratti iltop 10 di qualche anno fa. "È stata una delle migliori partite di questo orribile 2023", ha detto a fine gara. Probabilmente, la migliore., grande favorito di questo match anche in virtù della classifica (è numero 47 del mondo, mentreè scivolato al 126 posto) non è mai entrato in partita. È sembrato soffrire molto il gioco e la personalità dell'avversario. Domani introverà il francese Humbert. In campo alle 18.

Fabioin semifinale al torneo Atp di Metz. Il ligure, 36 anni,nei quarti il derby con Lorenzo Sonego (6 - 1, 6 - 2 in 1h16') e oggi torna in campo contro il francese Hugo Humbert per il ...

Fognini domina Sonego e va in semifinale a Metz AGI - Agenzia Italia

Fognini non si ferma più: domina Sonego e vola in semifinale a Metz Corriere dello Sport

Oggi, non prima delle 18.00, Fabio Fognini tornerà in campo per affrontare il francese Ugo Humbert nella semifinale dell'ATP250 di Metz (Francia). Un percorso esaltante quello del leader che, presente ...Il ligure, 36 anni, domina nei quarti il derby con Lorenzo Sonego e oggi torna in campo contro il francese ...