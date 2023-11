Fiumicino | sequestrati 60 chili di pesce non tracciato | erano nel bagagliaio di un’auto

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 novembre 2023), 9 novembre 2023 –nontrasportato su un mezzo non idoneo: è quanto scoperto all’esito dell’operazione della Capitaneria di Porto di Romaper il contrasto alle violazioni delle norme igienico sanitarie ed in tema di tracciabilità. Nel quadro delle attività di vigilanza sulla filiera della pesca, il personale del servizio operativo della capitaneria di Porto di Roma ha sequestrato, nella serata di ieri 8 novembre 2023, circa 60kg dirinvenuto nel portabagagli died acquistato per conto di un ristoratore del centro di Roma, presumibilmente del settore della ristorazione etnica. Il prodotto ittico, privo dei prescritti documenti che ne attestino la provenienza , era su un mezzo non idoneo al trasporto di alimenti, privo di ...