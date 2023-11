Fiorentina | reazione post Juventus Battuto il Cukaricki in Europa

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lavince in UEFA Conference League in trasferta contro ilper 1-0. La squadra di Vincenzo Italiano reagisce alla sconfitta di domenica scorsa con lain campionato.– Lareagisce alla sconfitta con lain campionato e vince contro ilin UEFA Conference League con il risultato di 1-0. La squadra di Vincenzo Italiano supera l’ostacolo grazie all’unico gol di serata di M’Bala Nzola su calcio di rigore al minuto 8. Importante risultato per conquistare il primoo nel girone F della competizione e avvicinarsi di conseguenza alla qualificazione al turno successivo. Nessuna matematica però, la terza è distante solamente due punti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...