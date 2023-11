Fiorentina convalescente | ma contava vincere | Nzola e poi sofferenza col Cukaricki

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Non è ladi settembre, non è nemmeno quella dell’andata contro il, ma è la versione un po’ inconcludente vista nelle ultime tre sconfitte in campionato, ma in Serbia, la vittoria arriva e Italiano se la tiene stretta per tuffarsi poi sul delicato impegno di domenica col Bologna, prima di andare al riposo per la nuova sosta delle Nazionali, nella speranza di ritrovare una squadra che diverte e si diverte. E’ una squadra un po’ imballata, nella testa ancor prima che nelle gambe, certo ancoradopo le mazzate rimediate in serie in campionato. Ma in Conference era fondamentale portare a casa i tre punti, perché il girone non aspetta dopo i primi due pareggi per 2-2 e il primo posto, che vale gli ottavi diretti e due partite in meno a febbraio, è tutto da ...