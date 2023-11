Fiorentina | Barone | “C’è un ambiente positivo | ma serve portare a casa i tre punti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ai microfoni di Tgr Rai Toscana, Joecommenta la partita dellacontro Cukaricki, valida per la Conference League: “E’ importante essere usciti con tredalla sfida di stasera, ora dobbiamo preparare bene la gara contro il Bologna. C’è un, bello che il popolo viola sia al Viola Park. Dobbiamo certamente migliorare in campionato, facciamo gioco ma dobbiamo fare i risultati che sono quelli che contano. Dobbiamo girare pagina, giocare una partita di livello ma soprattutto dobbiamoi treche è quello che ci manca. Se non lo facessimo si allungherebbe la classifica e sarebbe difficile per tutto l’. Siamo fiduciosi”. SportFace.