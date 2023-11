Fiordaliso | la tragedia che ha coinvolto i genitori Auro e Carla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) Marinaè una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Classe 1956, conosciuta da tutti solo come, ha iniziato giovanissima a studiare pianoforte e canto, presso il conservatorio Giuseppe Nicolini della sua città. Esordisce all’età di 13 anni nell’orchestra “L’allegra compagnia” dove suo padre suonava la batteria. Ma chi sono idi? Chi sono idi“Mi prenderanno anche per matto, ma io quando vado (al cimitero n.d.r), minimo una volta a settimana la vado a trovare …. io volevo troppo bene a mia moglie”, aveva detto il padre a Silvia Toffanin (Fonte: Il Sussidiario). Mentre lei aveva affermato: “Io stavo facendo un concorso nella chiesa parrocchiale. Lui era già un musicista e ...