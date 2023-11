(Di giovedì 9 novembre 2023) Il recente via libera della Camera dei deputati al decreto legge 121/23, noto come decreto Caivano, segna un passo importante nella lotta contro il disagio giovanile e per la sicurezza dei minori nell'ambito digitale. L'articolo .

Ad attenderlo fuori dalle mura delci saranno Benal, Nuh, Kibrit e Cemile. Mentre il ... La donnaper convincersi che Zeynep porti sfortuna e cercherà di tenere l'avvocato lontano da lei. ...

Finirà in carcere chi non manda i figli a scuola: ecco cosa prevede il provvedimento approvato in via definitiva dal Parlamento Orizzonte Scuola