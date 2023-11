Fedez | il ministro della Salute gli risponde | «Sbloccheremo i fondi per il bonus psicologo»

(Di giovedì 9 novembre 2023) La petizione del rapper per sostenere il diritto allamentale ha raccolto oltre 300 mila firme in soli tre giorni. Il rapper però non ha intenzione di fermarsi

Il ministero della Salute risponde a, dopo la petizione lanciata dal rapper qualche giorno fa sulla salute mentale e ...

Fedez: "Il ministro della Salute ci ha risposto all'appello sul Bonus Psicologo" - Luce Luce

Bonus psicologo, 300mila firme per la petizione di Fedez. E il rapper ... Dire

I fondi disponibile per il bonus psicologo dal prossimo anni potrebbero aumentare, grazie ad alcuni emendamenti al decreto Anticipi presentati in ...Il famoso rapper e attivista, Fedez, ha recentemente intrapreso un’iniziativa senza precedenti per sollevare l’importante questione della salute mentale in Italia. La sua azione è stata innescata dal ...