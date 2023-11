Fedez e Chiara Ferragni tornano con un progetto molto amato | l’annuncio arriva sui social

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 9 novembre 2023)torneranno su Prime Video con uno dei loro progetti più amati:tosuiper la coppia Perè tempo di tornare in pista. La coppia più amata del gossip italiano formata dal cantante e dalla celebre influencer presto tornerà su Prime Video con la terza stagione di The Ferragnez. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, che ha spoilerato per sbaglio (o forse no) la notizia della creazione della nuova tornata di episodi della serie incentrata sulla vita dei due. Nelle scorse oreha avviato una diretta su Instagram all’interno della quale ha toccato diversi tasti. Innanzitutto ha mostrato le pastiglie e le vitamine che deve prendere ogni giorno ...