Federica Sciarelli a Chi l' ha Visto? | Ecco perchè chiedo scusa alla famiglia di Elisa Claps

'Ci è voluta questa donna, la mamma di Elena Aubry, per scoprire che cosa succede al Verano': così la conduttrice di Chi l'ha vistoha introdotto il servizio mandato in onda subito dopo. La ragazza in questione è morta dopo essere caduta dalla sua motocicletta e la mamma si è rivolta al programma perché sono ...

Elisa Claps, Federica Sciarelli chiede scusa alla mamma della giovane uccisa: cosa è successo in diretta ilmessaggero.it

Chi l'ha visto, Federica Sciarelli si sfoga sul caso Claps: perché Libero Magazine

La conduttrice ha aperto la puntata di ieri commentando la prima messa della chiesa della Santissima Trinità: “Impossibile rimuovere quello che è successo” ...Film, intrattenimento, cultura, sport e serie tv, cosa hanno scelto ieri, mecoledì 8 novembre, gli italiani in tv Rai1 ha ri-proposto Il Commissario Montalbano, Canale 5 ha risposto con ...