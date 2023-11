FC 24 Obiettivo Stagione 1 FC PRO

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominato1 FC PRO rilasciato durante la secondadi Ultimate Team1 FC PRO “Segui le qualificazioni mondiali dell’FC Pro Open 24 per completare la1 FC PRO e ottenere i tuoi premi spettatore! Premi non scambiabili.” Numero di incarichi da completare: 3 Premio Finale: x1 PACK GIOCATORI RARI (Non scambiab.) Scadenza: 13 novembre Qualificazioni mondiali FC Pro Open 24Guarda le qualificazioni mondiali dell’FC Pro Open 24 per almeno 15 minuti. L’evento sarà trasmesso in diretta l’11/11/2023 e il 12/11/2023 alle ore 18:00 UTC/14:00 EST/11:00 PST.1x 400 XP Qualificazioni mondiali FC Pro Open 24Guarda le qualificazioni mondiali dell’FC Pro Open 24 per almeno 60 ...