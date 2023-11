FC 24 – NUOVA PROMO TRIPLE THREAT e CREDITI CON LE SBC

(Di giovedì 9 novembre 2023)in arrivo su FC24, i, tanti giocatori fortissimi ma anche tante SBC da poter sfruttare per farein settimana. Seguiamo i consigli di John e prepariamoci a fare cassa ancora! Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre

Il Black Friday in casa Sky ha per protagonista Sky Glass Super, laofferta che consente di ottenere uno sconto fino a 400 euro su Sky Glass , i televisori della pay - TV inglese. Lo sconto più alto è riservato al modello da 65 pollici, in offerta a ...

EA Sports FC 24 Triple Threat, leak e orario di inizio eSports & Gaming

Iscriviti e ricevi 3 mesi gratuiti: è la nuova promo Revolut Premium HTML.it

Su Amazon trovi il bundle con PlayStation 5 e l’ultima versione di Call of Duty in offerta lancio con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro. Scopri di più sulla promo speciale.Xiaomi 13T è in maxi promo su Amazon: offerta da paura! Lo Xiaomi 13T rappresenta l'apice dell'innovazione tecnologica di Xiaomi, offrendo prestazioni all'avanguardia e un design accattivante. Con la ...