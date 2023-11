Fazzolari da Vespa | la sinistra spara sull’accordo con l’Albania perché non vogliono fermare l’immigrazione illegale

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 novembre 2023)conil “fuoco di sbarramento è solo dalla”. Per gli italiani quell’accordo è ok. Lo sostiene Giovanbattista, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ospite di ‘Cinque Minuti‘ su Rai1, condotto da Bruno. Chi non vede bene l’accordo Italia-Albania “vede di cattivo occhio qualsiasi misura perdi massa. Penso che da parte degli italiani sia ben recepita”. I migranti potranno essere trattenuti fino a 18 mesi anche in Albania “Abbiamo stabilito – ha continuatoparlando dell’accordo – che chi non ha diritto può essere trattenuto fino a 18 mesi in attesa del rimpatrio, questo” lasso di tempo “vogliamo applicarlo anche in Albania. C’è la ...