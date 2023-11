Fast and Furious | la Fast X collection 1-10 4K Ultra HD + Blu-Ray è in offerta su Amazon | curiosi?

La saga diFurious ha cambiato per sempre l'approccio action, strettamente connesso coi film sulle corse, sul grande schermo, attingendo e rielaborando una serie di modelli cinematografici fino a creare ...

Fast and Furious: la Fast X collection 1-10 (4K Ultra HD + Blu-Ray) è ... Movieplayer

Fast and Furious: la Fast X Collection con tutti i film della saga è in ... Movieplayer

Oppenheimer' director Christopher Nolan is stunned by the grosses, as well as the Oscar buzz, that the film is generating.France and Germany are set to discuss the strictness of new EU fiscal and debt rules, with the aim of reaching a pan-European agreement by the end of ...