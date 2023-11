Fabio Fazio sul successo di Che tempo Che Fa | “Mai avrei pensato questi risultati”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 9 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione CheChe Fa, nonostante il passaggio di rete, continua ad accumularedopo. Il conduttore, da quando è passato al Nove non ha fatto altro che accrescere la sua popolarità a dismisura.ha dichiarato inoltre di non provare nessun rancore verso la Rai, dopo il grande voltagabbana subito la scorsa estate. Come ha spesso dichiaratoinfatti: “Non mi sento una vittima, nemmeno un martire. Semplicemente non hanno voluto rinnovare”....