Fabio Fazio riporterà Beppe Grillo in televisione dopo quasi 10 anni

(Di giovedì 9 novembre 2023)ritorna in tv ospite diIl Secolo XIX, di Marco Menduni, pag. 17va daa “Che tempo che fa” ed è proprio il presentatore savonese fresco di approdo sul Nove dagli ascolti sorprendenti ad annunciare il colpaccio su X (che poi è Twitterla cura Musk). La data è il 12 novembre. È il modo per garantirsi un’audience che si prevede cospicua e magari di ufficializzare la pace fatta tra questi due liguri che qualche frizione l’hanno pu Il piccolo schermo sancì la rapida scalata e affermazione nello spettacolo re avuta, in questi. Qualcuno ricorderà l’intervista dinel 2019 all’allora segretario del Pd Nicola Zingaretti, bollata come “lunga e oleosa”. Un terreno di ...

Beppe Grillo torna in tv : domenica 12 novembre, sarà ospite di Che tempo che fa sul Nove, come annuncia il conduttorein uno stringato post sul suo profilo X (ex Twitter). Beppe Grillo torna in tv daIn questi giorni si celebra a Tempio Pausania il processo al figlio, Ciro Grillo e a tre suoi ...

Fabio Fazio a FQMagazine: “Il successo di Che tempo che fa su Nove C’è spazio per costruire… Il Fatto Quotidiano

Reduce dall’enorme successo di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio si racconta in un’intervista al Fatto Quotidiano e ipotizza un ritiro dalle ...In Fabio Fazio non c'è un briciolo di rancore per la sua 'cacciata dalla Tv pubblica: "Non mi hanno rinnovato il contratto, anche se può apparire senza senso".