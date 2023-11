Fabio Fazio e il ritiro dalla Tv | il clamoroso annuncio

Leggi su tvzap

(Di giovedì 9 novembre 2023) PERSONAGGI TV. In un panorama televisivo in costante evoluzione, dove i colpi di scena sono all’ordine del giorno,ha lasciato il pubblico e la critica sospesi su una nota di sorpresa con il suo ultimo. Reduce dall’enorme successo di “Che Tempo Che Fa” e con un passaggio recenteRai a NOVE che ha sorpreso molti, il popolare conduttore televisivo ha ora acceso le speculazioni su un possibiledal mondo della TV. Questa notizia giunge in un momento di fulgore per, con ascolti che hanno superato ogni aspettativa e un futuro professionale che sembrava in piena ascesa. Leggi anche:e la chiamata inaspettata del Papa: “Pensavo fosse il commercialista e ho risposto così…” Leggi anche: ...