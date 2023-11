F1 | Max Verstappen dovrà sborsare una cifra mostruosa | il motivo è scioccante

(Di giovedì 9 novembre 2023) Max, tra qualche mese, sarà costretto aunaper continuare a correre: il. Maxha dominato il campionato 2023 di Formula 1: l’olandese non ha lasciato agli avversari nemmeno le briciole. In questa stagione, soltanto a Singapore il tre volte campione del mondo ha avuto problemi e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il successo globale diJim Clark, Gilles Villeneuve, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, e ora. Che cosa hanno in comune questi cinque piloti Di sicuro non le loro storie, tutte affascinanti ma diverse tra loro sia in termini di personalità che di successi colti nella massima ...

Il 'Time' celebra Max Verstappen in copertina: "Unstoppable" FormulaPassion.it

Verstappen Perché deve pagare oltre 1 milione di euro per partecipare al prossimo mondiale Liberoquotidiano.it

Max Verstappen e Gianpiero Lambiase si aspettano il massimo sforzo l'uno dall'altro, ma quando il vantaggio in una gara è di decine di secondi, Verstappen inizia a rilassarsi prima del suo ingegnere d ...A Max Verstappen è bastato il primo giro della Sprint Race del GP del Brasile per avere la meglio sul detentore della pole dopo la Shootout, ovvero ... Torna a vincere il Napoli ma il malato non è ...