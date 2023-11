F1 | livrea e tute speciali di Ferrari per il ritorno del GP di Las Vegas 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) La Scuderiae i suoi piloti sono pronti a vestirsi con coloriin occasione dell’attesissimodella Formula 1 a Las. Sono passati 41 anni dall’ultima volta che si corse nella città più grande dello stato del Nevada, quando le monoposto si diedero battaglia su un circuito allestito nel parcheggio del celebre Caesars Palace. Quest’anno tornata quindi Las, dove per la prima volta si correrà in notturna, con partenza domenica 19 alle 07:00 (ora italiana). La Scuderiavisse negli anni della prima epoca d’oro della Formula 1 in America alcune delle sue pagine più memorabili, con Niki Lauda, vincitore di due titoli mondiali (1975 e 1977) nonché di un Gran Premio a Watkins nel 1975, ma anche con Clay Regazzoni, primo a Long Beach nel 1976, ...