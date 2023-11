F1 | Ferrari con colori speciali per il ritorno a Las Vegas

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 9 novembre 2023) La Scuderiae i suoi piloti sono pronti a vestirsi conin occasione dell’attesissimodella Formula 1 a Las, negli Stati Uniti. Sono passati 41 anni dall’ultima volta che si corse nella città più grande dello stato del Nevada, quando le monoposto si diedero battaglia su un circuito allestito nel parcheggio del celebre Caesars Palace. Nel 1982 il calendario prevedeva addirittura tre gare negli Stati Uniti, esattamente come quest’anno, a conferma di come la popolarità della categoria negli ultimi anni sia cresciuta in maniera esponenziale. Il boom è avvenuto grazie al lavoro di Liberty Media, commercial rightholder del campionato, e alla ormai celebre serie Netflix, Drive to Survive, che hanno contribuito a tutti gli effetti a creare una seconda “golden age” negli ...