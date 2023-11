(Di giovedì 9 novembre 2023) Occhiali scuri, cappuccio della felpa e bavero alto: è questa la ricetta dei campioni per girare indisturbati nel centro delle città che li hanno amati. Brevettata da Francesco Totti (ma non solo da ...

... la tecnica è stata usata - mascherina a parte - anche da un altro famoso campione con un lungo passato inA tra Lazio, Juve, Fiorentina, Verona e Cagliari. I tifosi che lo hanno incontrato ...

Ex Serie A in incognito a Firenze, i tifosi non lo riconoscono: e voi Corriere dello Sport

Monterossi 2: Intervista esclusiva al cast principale della serie tv Prime Video The Wom

Lo stadio della Roma è di interesse pubblico e quindi s’ha da fare. Ma non è esattamente un gioco da ragazzi. Con il mese di ottobre, come da programma, si è concluso il dibattito pubblico dedicato al ...Serie C Carrarese Pescara, inizio domani ore 14. C’è l’incognita meteo, previsto vento forte. Biancazzurri tutti a disposizione. Zeman:” Non possiamo mettere le pietre nel pallone, deciderà l’arbitro ...