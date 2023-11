Ex Ilva | sindacati | con il governo incontro “disastroso” Otto ore di sciopero Stamani il confronto

(Di giovedì 9 novembre 2023) L'articolo Ex, con il”.ore di il proviene da Noi Notizie..

def iniscono disastroso l'incontro con il governo sull'exa palazzo Chigi e proclamano 8 ore di sciopero unitario in tutti gli stabilimenti. "È andato malissimo anche rispetto alle ...

Ex Ilva, i sindacati annunciano uno sciopero di otto ore: “Incontro col governo disastroso” Il Fatto Quotidiano

Ex Ilva: i sindacati a Palazzo Chigi: "Siamo al punto finale" RaiNews

«È andato malissimo anche rispetto alle aspettative che erano minime. Subordinano ogni decisione dall’assemblea dei soci prevista per il 23 novembre» ...È in corso a Palazzo Chigi l’incontro sul dossier ex Ilva convocato dal governo lo scorso 6 novembre. Presenti i sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm, che continuano a sollecitare i ...