Europa League | Slavia Praga - Roma 2 - 0

La Roma perde 2 - 0 in casa dello Slavia Praga in una partita della quarta giornata di, consentendo ai cechi di poter ancora puntare al primo posto che vale l'accesso diretto agli ottavi di finale, senza passare per i playoff.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano supera per 1-0 in trasferta il Cucurucki grazie al gol di Nzola dal dischetto e vola in vetta in classifica approfittando del pareggio tra Ferncvaros e Genk ...La Roma non riesce a concedersi il bis con lo Slavia Praga e torna dalla Repubblica Ceca con la prima sconfitta europea della stagione. 2-0 il risultato finale grazie alle reti nella ripresa di ...