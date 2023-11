Europa League | quarta giornata | Roma e Atalanta per chiudere i conti | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo aver assistito alla due giorni dedicata alla Champions, la competizione europea più famosa e importante, il calcionentale torna sotto ai riflettori mandando in scena il giovedì di, manifestazione giunta alladella fase a gironi. In campo per l’Italiache dovranno cercare una vittoria peranzitempo i giochi nei rispettivi gironi. I giallorossi saranno di scena a Praga contro i padroni di casa dello Slavia nello spezzone delle ore 18:45, mentre i nerazzurri ospiteranno lo Sporting Lisbona al Gewiss Stadium nelle gare delle ore 21:00. Ecco tutto quello che c’è da sapere con ilcompleto delle sfide e dove sarà possibile assistere in ...