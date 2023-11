Europa League | la Roma cade a Praga | lo Slavia passa 2-0

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lanon riesce a concedersi il bis con loe torna dalla Repubblica Ceca con la prima sconfitta europea della stagione. 2-0 il risultato finale grazie alle reti nella ripresa di Jurecka e Masopust: la squadra di Mourinho non riesce così a chiudere il discorso in chiave primo posto (sarebbe servito un successo), venendo raggiunta proprio dai biancorossi a 9 punti nel Gruppo G, che però...

Rimane fra di noi quello che ho detto", così ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Roma, Josè Mourinho dopo la sconfitta dei giallorossi incon lo Slavia Praga. "E' mancato ...

Diretta Slavia Praga-Roma 2-0: primo ko per Mourinho in Europa League LIVE Corriere dello Sport

Europa League: Slavia Praga-Roma 2-0 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La Fiorentina di Vincenzo Italiano supera per 1-0 in trasferta il Cucurucki grazie al gol di Nzola dal dischetto e vola in vetta in classifica approfittando del pareggio tra Ferncvaros e Genk ...La Roma non riesce a concedersi il bis con lo Slavia Praga e torna dalla Repubblica Ceca con la prima sconfitta europea della stagione. 2-0 il risultato finale grazie alle reti nella ripresa di ...