Europa League | Djimsiti regala il pass all’Atalanta | battuto lo Sturm Graz I top e i flop del match

Leggi su notizie

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’Atalanta approda alla seconda fase dell’con due turni di anticipo: contro lodecide una rete di. I top e idella gara. L’Atalanta non sbaglia e approda alla seconda fase dell’con due partite di anticipo. Contro lodecide una rete diad inizio ripresa. La gioia didopo la rete – Notizie.com – © LapresseCon questa vittoria la squadra di Gasperini conserva il primo posto e i tre punti di vantaggio sullo Sporting, che in questo turno ha avuto la meglio sul Rakov. Il tabellino e le pagelle di Atalanta-Kolasinac in azione – Notizie.com – © ...